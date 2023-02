Accademia56, un mese di eventi Apre Calabresi coi "Modi anconetani"

Dopo un gennaio ricco di appuntamenti fra teatro e musica l’Accademia56 di Ancona concede il ‘bis’ in questo febbraio. Gli spazi di via Tombesi, a metà strada tra i quartieri di Brecce Bianche e della Baraccola, si apprestano ad ospitare altri spettacoli, momenti musicali e di intrattenimento, e questo già a partire da questo pomeriggio. Alle ore 17.30, infatti, andrà in scena ‘Modi anconetani – cliché. incastri e contraddizioni dell’homo anconetanus’.

Inutile dire che il protagonista è il popolarissimo Stefano Calabrese, in arte Stinga, che porta nuovamente sul palco tutta la leggerezza e l’ironia di cui è capace nel raccontare e analizzare i modi di dire e di fare del popolo anconetano. Tutto è partito da ‘Modi anconetani, un libro che propone detti ed espressioni dei cittadini dorici raccolti con l’acutezza dell’etnografo che osserva e interpreta voci, modi e culture delle diverse civiltà che incontra nei suoi viaggi. Ma per l’autore il viaggio prende inizio ad Ancona e lì vede la sua destinazione, tra le vie del centro, il mercato, le officine dei meccanici, gli artigiani, e i frequentatori della fiera di San Ciriaco.

Dalla capacità di sintesi dell’anconetano al modo di chiedere favori fino ai più comuni errori linguistici di genere e di numero, il libro mostra le radici di quella placida indolenza che lo scrittore Francesco Fumelli, autore della prefazione, ha definito espressione di ‘buddismo fatto popolo’.

Il cartellone dell’Accademia56 proseguirà venerdì 17 febbraio (ore 22) con Pietro Sparacino, il quale presenterà il suo nuovo spettacolo di stand up comedy "Occhiaie". Due giorni dopo, domenica 19 (ore 21) sarà la volta di ‘Open mic’, che si presenta come una serie di ‘monologhi comici, e non solo’. Il divertimento, in ogni caso, è assicurato.

Riguardo alla musica per ora c’è in programma un solo concerto, quello di sabato 18 (ore 21) che vedrà Smitch In Blu Ray protagonista della rassegna ‘Musica nel taschino’. Il mese si concluderà nel segno del teatro con una doppia rappresentazione di ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di William Shakespeare, che andrà in scena sabato 25 alle ore 21 e domenica 26 alle ore 17.30, nell’ambito della rassegna ‘Teatro nel taschino’. Per informazioni e prenotazioni: 3927704328 (anche whatsapp).