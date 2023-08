Accasciato sul balcone, lo salva un agente

Era accasciato in balcone privo di sensi e a notarlo è stato un passante, che ha subito chiamato una pattuglia impegnata in un posto di controllo poco distante. Un agente ha raggiunto il balcone tramite quello del vicino, è entrato in casa e ha potuto aprire ai soccorritori, che nel frattempo erano stati chiamati proprio dalla polizia locale. Quel giovane era stato preda di un malore. E’ questo uno degli interventi che gli agenti falconaresi hanno compiuto sabato scorso, mentre erano impegnati nei controlli con l’etilometro lungo via Flaminia, a poca distanza dall’incrocio con via Italia.

Nel fine settimana, sono state tre le pattuglie che hanno effettuato controlli notturni per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Sono stati circa 200 i veicoli fermati e sono state ritirate due patenti perché gli automobilisti si erano messi alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti. E’ stato inoltre individuato un veicolo che era in circolazione senza revisione. Sempre nella notte di sabato, il personale in borghese ha presidiato la zona della stazione e la spiaggia, dove i controlli hanno riguardato il rispetto degli orari e della somministrazione di alcolici, oltre al contrasto alla detenzione e spaccio stupefacenti. Da giugno, il corpo di polizia locale, con uno sforzo organizzativo eccezionale, ha garantito servizi straordinari notturni tutti i weekend mettendo in campo diverse pattuglie, anche in borghese, per monitorare, controllare e prevenire episodi di abuso di alcolici, aggressioni, spaccio e garantire la sicurezza nelle zone più frequentate.

Si tratta di servizi e dotazioni ulteriori rispetto al normale servizio estivo, composto da un equipaggio di tre operatori, in servizio su tutto il territorio fino alle 24 tutti i giorni fino a settembre. Controlli che si sono rivelati fondamentali in diverse occasioni. "I nostri agenti stanno dando prova di grande abnegazione e di professionalità, affrontano la loro attività con determinazione e senza risparmiarsi, dando disponibilità anche al lavoro notturno – è il commento del sindaco falconarese, Stefania Signorini –. Appare quindi incomprensibile la polemica dei consiglieri comunali del Partito democratico, che da una parte criticano l’ampliamento del servizio della polizia locale anche nelle ore serali a tutela di residenti e automobilisti e dall’altra parte sviliscono il lavoro degli agenti, quasi a volerli mettere in ridicolo".

E ancora: "Mi aspetto che tutte le sigle sindacali prendano posizione di fronte a questo incomprensibile attacco che tocca direttamente i lavoratori. Tutta la mia vicinanza va al corpo di polizia locale".

Silvia Santini