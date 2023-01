Acceleratore sulla digitalizzazione Fabriano punta sulla tecnologia

Quello che è appena entrato sarà l’anno della digitalizzazione e dell’efficientamento energetico per il Comune di Fabriano pur tenendo alta l’attenzione sul nodo lavoro e sociale. "La linea di fondo – spiega il sindaco Daniela Ghergo - sarà sempre lo sguardo alle fasce più deboli della popolazione, la difesa del lavoro nel nostro territorio e dei servizi sanitari. In questi percorsi anche la Regione dovrà fare la sua parte perché le molte promesse sull’importanza della nostra area e sul mantenimento dei servizi ora andranno rese concrete". Nella prima metà di questo anno l’Amministrazione comunale avvierà un progetto di "cittadinanza digitale" per abilitare tutti i cittadini ai nuovi servizi digitali che verranno attivati grazie ai progetti Pnrr finanziati nell’ambito della "digitalizzazione della pubblica amministrazione". In ambito energetico quattro i fronti: "L’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, con l’estensione dell’illuminazione a led anche alle frazioni e su nuovi impianti, l’efficientamento energetico del patrimonio comunale (uffici, scuole, impianti sportivi) e l’installazione di fonti rinnovabili su beni di proprietà comunale. Infine la promozione di Comunità Energetiche". "L’obiettivo principale – spiega Ghergo - è quello di rinnovare il parco tecnologico del patrimonio comunale riuscendo, contemporaneamente, a ridurre la spesa energetica e a favorire la decarbonizzazione della città. Definiremo un piano strategico di sviluppo a cui abbiamo già iniziato a lavorare e che richiederà il coinvolgimento di tutti".