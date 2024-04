Accende un fumogeno e lo getta in campo: super Daspo di 8 anni

Daspo di otto anni per un tifoso dell’Ancona. Lo ha firmato il Questore di Ancona Cesare Capocasa, nell’ambito delle attività volte a contrastare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il Daspo è stato disposto e notificato ad un tifoso trentenne anconetano, il quale in occasione della partita tra Ancona e Sestri Levante lo scorso 14 aprile, è stato ritenuto responsabile di condotta pericolosa, "in quanto accendeva, all’interno del settore Curva Nord riservato alla tifoseria locale, un artifizio pirotecnico (fumogeno) che poi veniva lanciato all’interno del terreno di gioco causando la momentanea sospensione della partita per consentire al personale addetto di rimuoverlo e spegnerlo, creando concreto pericolo per l’incolumità dei presenti".

Dalle immagini registrate ed estrapolate dalla Polizia Scientifica il tifoso è stato successivamente identificato dalla locale Digos, grazie all’operato della Squadra Tifoseria, e deferito all’autorità giudiziaria competente.

Il soggetto, colpito dal provvedimento, non potrà accedere alle manifestazioni sportive per 8 anni.

La durata temporale di interdizione é stata valutata tenendo conto che il destinatario era recidivo, in quanto già stato sottoposto altre volte a daspo sportivo. Inoltre, gli veniva prescritto il divieto di accesso nei luoghi circostanti lo stadio Del Conero per un periodo di 4 anni.