"Accertare le responsabilità,. L’area deve essere liberata"

A Palazzo Vecchio il capogruppo del Pd Luca Milani non usa mezzi termini: "Bisogna che una responsabilità sia accertata. Tutti noi abbiamo questa necessità, davanti a morti sul lavoro". Caterina Arciprete di Avs-Ecolò dice di riporre "piena fiducia nel lavoro della magistratura affinché venga fatta chiarezza sulle responsabilità, evitando che tragedie come quelle di Via Mariti e Calenzano possano ripetersi. Auspichiamo che ciò avvenga in tempi adeguati, perché quella parte della città attende risposte e ha il diritto di vedere quell’area riacquistare vita". Per Michela Monaco della lista Funaro "il Comune di Firenze è e sarà sempre dalla parte dei lavoratori".

Lato opposizione tra i primi a farsi avanti c’è Dmitrij Palagi di Spc. Palagi afferma che "la procura ha avanzato ipotesi inquietanti" e chiede se "ci sono altri cantieri che coinvolgono o hanno coinvolto quelle ditte e figure professionali. Due giorni fa abbiamo chiesto se il Comune di Firenze ha avuto modo in questo anno di confrontarsi con Esselunga, a quasi un anno dalla strage di via Mariti. La risposta pare essere no. Cioè qualche ufficio è tornato a confrontarsi tecnicamente per i lavori di compensazione legati al cantiere attualmente sotto sequestro, ma politicamente non c’è stata nessuna azione della nuova sindaca e della sua giunta". Angela Sirello di Fdi si augura "che venga fatta luce sull’accaduto e che l’area in questione possa essere ‘liberata’ al più presto per risolvere i problemi di igiene e di viabilità che si sono creati", secondo i consiglieri della lista Schmidt Paolo Bambagioni, Massimo Sabatini e Eike Schmidt il Comune deve prendere "seriamente in considerazione la proposta di creare un’area verde nell’ex cantiere", Alberto Locchi di Fi parla di "grande dispiacere e preoccupazione per questa decisione che già getta preoccupanti ombre sul come sono stati effettuati lavori così delicati ed importanti". "Confidiamo nel lavoro della magistratura che sicuramente farà venire a galla i colpevoli e le responsabilità se ci saranno", il commento di Guglielmo Mossuto della Lega mentre Francesco Casini di Iv auspica "indagini rapide, affinché sia fatta giustizia e il quartiere possa ritrovare la normalità che merita. È altrettanto urgente riaprire le viabilità ancora chiuse, restituire i posti auto e riprendere il percorso di revisione del progetto, con una maggiore attenzione agli spazi pubblici". Lorenzo Masi del M5s parla di "errori macroscopici dove a subirne le conseguenze sono sempre i soliti, i lavoratori".

Niccolò Gramigni