"Accessi alla baia. Abbiamo stanziato 330mila euro"

Un elemento è emerso chiaro dalle interviste che il Carlino ha rivolto agli operatori della Baia ed è il rapporto con il Comune di Ancona che è rimasto costante e non si è mai interrotto anche durante il periodo invernale. Un rapporto che sottolinea l’interesse del primo cittadino nei confronti della spiaggia cui gli anconetani sono particolarmente legati.

"Ci faremo trovare pronti - ha detto il Sindaco Daniele Silvetti - ed abbiamo già stanziato 330 mila euro per le manutenzioni che sono fondi trasferiti dalla Regione Marche per il G7. Svariati sono gli interventi programmati dalla messa in sicurezza dello stradello di Mezzavalle alla manutenzione delle spiagge e delle strade di accesso e circolazione all’interno della baia"

Su un punto tutti gli operatori sono concordi: limitare l’afflusso delle auto a Portonovo per scongiurare un traffico che in estate, soprattutto nei fine settimana, soffoca la baia.

Quanto sperimentato lo scorso anno, con una squadra di vigili urbani che a monte limitava l’afflusso alla spiaggia è risultato positivo da più parti soprattutto per l’istituzione di nuove corse come quella che dallo stadio Dorico univa Ancona a Portonovo. "Siamo in una fase di consultazione con gli operatori per raggiungere una decisione condivisa - prosegue Silvetti - per quanto concerne l’apertura della zona a traffico controllato e l’accesso a Portonovo per evitare quelle code ed estenuanti ricerche di un parcheggio che oltre ad inquinare possono costituire anche un pericolo per i cittadini. Al momento abbiamo deciso di raddoppiare il parcheggio Pieri a monte e dare più spazio al trasporto pubblico per agevolare gli utenti con un maggior numero di navette. L’obiettivo sarebbe quello che una volta riempiti i parcheggi a valle si potrà scendere se si ha una prenotazione negli stabilimenti, nei ristoranti e hotel e se si è residenti"

Il grande parcheggio verso i laghetti è ancora tutto da sistemare. Si prospetta il solito problema della polvere che si solleverà e resta una costante la presenza delle buche.

Situazione invariata anche per gli ex Mutilatini che restano nel degrado più totale e in uno stato di abbandono che non fa sperare nulla di buono nonostante i ripetuti progetti e le buone intenzioni.