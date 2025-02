Accessibilità ai beni culturali, torna il corso

Torna il corso di formazione dedicato all’Accessibilità ai beni culturali, giunto alla sua XXI edizione e organizzato dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Quest’anno si terrà dal 27 al 29 marzo prossimi, presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana. La scadenza per le iscrizioni è il 9 marzo prossimo.

Il corso è rivolto a chi lavora nei musei e nei luoghi della cultura, nel campo sociale, in architettura, a guide turistiche e docenti, fornendo conoscenze negli ambiti: accessibilità al patrimonio culturale, educazione artistica ed estetica per persone cieche, ipovedenti e sorde, il turismo accessibile.

Il corso è diviso in due moduli, a cui è possibile iscriversi separatamente. Il primo modulo, il 27-28 marzo, ha come tema: "L’accessibilità al patrimonio museale e l’educazione artistica ed estetica per persone cieche e ipovedenti" e prevede la partecipazione, tra gli altri, di Aldo Grassini (Presidente Museo Tattile Statale Omero); Fabio De Chirico (Direzione generale Creatività Contemporanea - Ministero della cultura); Nicoletta Marconi (Lega del Filo d’Oro); Manuela Alessandrini e Monica Bernacchia (Museo Tattile Statale Omero) e Fabio Fornasari (Architetto museologo - Responsabile scientifico Museo Tolomeo); Vincenzo Mazzarella (Reggia di Caserta).

Il secondo modulo, 29 marzo, ha come tema: "Beni culturali e turismo: come renderli accessibili alle persone sorde".