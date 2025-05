Accettare le diversità per avere una popolazione fantastica

L’articolo 3 della Costituzione ci dice che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Solo che in molti casi questa legge non viene presa in considerazione e alcune persone finiscono per essere discriminate da altri soggetti che li fanno sentire inferiori. Viviamo in una società che sta imparando ad accettare la diversità, ma con molta lentezza. Essere omosessuale non è una scelta, non è una moda, ma semplicemente una sfumatura dell’essere umano. Al giorno d’oggi, molti ragazzi e ragazze iniziano a provare sentimenti per persone dello stesso sesso e, quando questo accade, spesso li tengono nascosti per paura di essere bullizzati dai compagni o di ricevere giudizi negativi dalle persone omofobe e transfobiche. Ciò provoca ansia, depressione, una bassa autostima e un rischio di suicidio più alto. I giovani possono sentirsi ‘diversi’ dagli altri, solo perché non amano persone del sesso opposto visto che ancora oggi questa cosa non viene accettata da tutti e per questo giudizio la vita di molti ragazzi finisce con il suicidio. Numerosi i fatti accaduti recentemente a dimostrazione di quanto scritto, come per esempio il suicidio a Roma di un ragazzo omosessuale di soli quattordici anni che si è lanciato dal tetto del suo palazzo. Prima di suicidarsi Roberto, questo il nome del giovane, ha scritto una lettera dove ha detto addio a dodici dei suoi amici (dieci ragazze e due ragazzi) e sempre in questa lettera ha spiegato al padre che il suo suicido era legato alla sua omosessualità. E noi cosa ne pensiamo di questa situazione? Secondo noi non è giusto che al mondo ci siano così tante persone, anche ragazzi, che, a causa della diversità, si tolgono la vita per la paura di essere considerati diversi. La diversità è un aspetto essenziale per avere una popolazione fantastica perché senza di essa saremmo tutti uguali e nessuno avrebbe dei particolari che lo distinguono. Oltre a questo ci siamo soffermati anche sull’amore tra persone dello stesso sesso e secondo noi ogni persona, maschio o femmina, deve essere libera di amare chi vuole, indipendentemente dal genere. Allora, quanto ci costa davvero smettere di giudicare chi è diverso da noi, e iniziare invece a costruire un mondo più aperto, rispettoso e unito?

Vittoria Cardinali, Alessandra Cosenza, Christian Pasquale e Fabrizio Pasquini 3 BOS

scuola Giovanni Paolo II

Osimo stazione