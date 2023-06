"Acciaiologia" Alunni premiati

Con il neologismo "Acciaiologia" la classe III B della scuola primaria Fornace Fagioli dell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare di Osimo si è aggiudicata il secondo posto al concorso nazionale Ambarabà Ricicloclò, progetto di educazione ambientale promosso da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema Conai. Patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato in collaborazione con la rivista Andersen, il progetto è incluso nel piano RiGenerazione scuola del Ministero dell’Istruzione