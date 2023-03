Accoglienza, il comitato contro il centro

Continua a far discutere la notizia della destinazione dell’ex Hotel de’ Conti quale Centro di Accoglienza Straordinaria per migranti. Dopo l’assemblea pubblica della sorsa settimana, cui ha preso anche l’Amministrazione Comunale, che ha condiviso le preoccupazioni dei cittadini, a ritornare sulla questione è ora il Comitato 13 marzo. "Pur ritenendo doverosa ogni azione solidale verso popolazioni in estrema difficoltà che cercano di sfuggire da guerre e carestie, riteniamo doveroso puntualizzare alcune questioni - afferma il Comitato - nel rispetto della volontà degli attuali proprietari di cedere l’Hotel de’ Conti, l’intera collettività e, in particolare, i residenti e le attività economiche nelle immediate vicinanze dovevano essere avvertiti. I residenti nella zona subiranno un’inevitabile deprezzamento del valore economico delle loro proprietà e attività e le abitudini di vita dei residenti subiranno condizionamenti e limitazioni, dettati dall’inevitabile senso di diffidenza e timore che si genera in presenza di un numero così elevato di ospiti sconosciuti, provati psicologicamente prima dagli eventi che hanno destabilizzato i loro Paesi di origine. Nella gestione di altri Cas sono accaduti fatti spiacevoli per cui la dislocazione di questo Cas nel centro abitato appare del tutto inidonea". Il Comitato chiede un "supplemento di riflessione a tutti i protagonisti responsabili di questa vicenda".

g. m.