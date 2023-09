Accoglienza, la nuova area camper da mercoledì a fine mese sarà gratuita

Una città sempre più accogliente. Per decisione della giunta Ghergo da mercoledì prossimo e per tutto il mese di settembre la nuova area camper in via Veneto sarà gratuita e accessibile. "Abbiamo voluto questa prima apertura per offrire un punto di accoglienza turistica in occasione dell’importante evento Carta è Cultura - sottolinea Andrea Giombi, assessore all’Attrattività del Comune di Fabriano. Si ringraziano gli uffici comunali che hanno lavorato per questa importante iniziativa, e che si stanno adoperando per terminare gli ultimi lavori nel rendere questa area un punto fermo di accoglienza turistica. Un sentito grazie al Camper club Fabriano".

Giovedì l’inaugurazione di Fabriano Carta è Cultura, evento realizzato nell’ambito delle iniziative di Città Creativa Unesco, che si terrà fino a domenica prossima. Alle 17:30 giovedì alla sala convegni di Palazzo del Podestà si aprirà la quattro giorni dedicata alla creatività sarà aperta dall’intervento di Beppe Severgnini, giornalista e scrittore. "Fabriano Carta è Cultura - sottolinea il sindaco Daniela Ghergo - rappresenta la ripresa di un ragionamento che vogliamo rilanciare e approfondire, per ripensare le città in chiave sostenibile e digitale. Per puntare sulla partecipazione e la condivisione, lavorare sull’inclusione sociale e i servizi di prossimità, promuovere l’innovazione e la creatività come fattori trasversali di sviluppo e – conclude il primo cittadino - mettere al centro le giovani generazioni".