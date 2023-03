Accoglienza stranieri Incontri formativi

Sono ben 150 i minori stranieri non accompagnati ospitati dai vari progetti nello Jesino. Sono relativi al coordinamento regionale gestito dall’Asp Ambito 9. Ragazze e ragazzi provenienti principalmente da Africa e Asia che vengono seguiti da doverse figure che operano nel settore dell’accoglienza: educatori, coordinatori di comunità, psicologi, assistenti sociali, personale sanitario. A queste figure di professionisti è rivolto il percorso formativo "Sfide di Inclusione: percorsi condivisi a favore di minori stranieri non accompagnati con fragilità" che prenderà il via a Jesi venerdì con il primo di quattro incontri organizzati dalla scuola superiore delle politiche sociali e socio-sanitarie dell’Asp 9. In questo primo incontro, dalle 10 alle 13, alla sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi in Piazza Colocci si parlerà di "Disagio psichico e gesti autolesivi: fattori di rischio, miti da sfatare, possibilità". Due le relazioni previste, moderate dalla responsabile dell’Unità Operativa Immigrazione dell’Asp, Barbara Paolinelli: quella del medico psichiatra Massimo Melchiorre, responsabile del centro salute mentale di Ancona e della psicoterapeuta Vissia Carnevali dell’Area minori della Fondazione Oikos. Info: 0731 236971.