Accoglienza vulnerabili, il Comune cerca fondi

Quella dell’accoglienza delle persone più vulnerabili è una voce che incide sul bilancio comunale per oltre 900mila euro. Motivo per il quale, anche quest’anno, il Comune ha fatto sapere che è possibile sostenerlo tramite il cinque per mille, al fine di supportare le donne vittime di violenza e i minori senza rete familiare. Grazie alla dichiarazione dei redditi, infatti, i falconaresi possono destinare al settore dei Servizi sociali (del Comune di residenza) parte dell’Irpef, senza che questo comporti costi aggiuntivi per il contribuente. L’anno scorso, i Servizi sociali hanno garantito l’accoglienza in strutture residenziali di dieci donne vittime di violenza e 31 minori.

In alcuni casi, insieme alle donne allontanate da casa sono stati accolti figli minori, altri bambini sono stati ospitati in struttura perché privi di una rete familiare, mentre in due casi il Comune si è fatto carico di due minori stranieri non accompagnati.

A quell’importante somma, poi, vanno aggiunti anche i 312mila euro che – nel 2024 – sono stati impiegati per l’accoglienza di minori in strutture semiresidenziali. Sono stati seguiti 36 bambini e ragazzi. In questo caso i Servizi sociali attuano una politica di prevenzione per il disagio dei minori: i ragazzi sono seguiti nello svolgimento dei compiti, hanno la possibilità di partecipare ad attività ludiche e di socializzazione. Nel 2024 i Servizi sociali avevano ottenuto quasi 4mila euro (3.963 euro) grazie al cinque per mille donato con la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

"I fondi che arriveranno quest’anno permetteranno di liberare risorse per aiutare anche altre persone – specifica il Comune –, come gli anziani che hanno bisogno di assistenza domiciliare, i ragazzi con disabilità che richiedono supporto scolastico e domiciliare, famiglie in difficoltà che chiedono supporto per affitti e utenze". Per l’assessore alle Politiche sociali Ilenia Orologio, "uno degli obiettivi dell’amministrazione è sostenere le persone più fragili. Grazie ai fondi che arriveranno con il cinque per mille potremo ampliare il numero di assistiti e servizi erogati. Il gesto di solidarietà dei cittadini falconaresi potrà aiutarci a dare risposte alle donne vittime di violenza, che spesso vanno allontanate da casa con interventi di emergenza e accolte insieme ai loro figli in strutture fuori regione".

Anche l’assessore al Bilancio Marco Giacanella insiste: "Destinare il cinque per mille al proprio Comune è una scelta che non costa nulla al cittadino, ma che può fare una grande differenza. I fondi raccolti vanno a sostenere i Servizi sociali comunali e le politiche di assistenza per le persone più fragili e in difficoltà. È un gesto semplice, ma di grande valore per la nostra comunità", chiude.