Ancona, 3 agosto 2019 - Due persone sono state accoltellate durante una rissa scoppiata in strada, per motivi ancora da chiarire, nella zona della Palombella di Ancona. Sul posto sono intervenute due pattuglie del Norm dei carabinieri di Ancona per ricostruire l'accaduto.

Una delle due persone ferite è stata trasportata dalla Croce Gialla, in codice rosso, al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona dove la Croce Rossa ha provveduto a trasferire anche l'altro accoltellato.