Accoltellata dal marito, la donna migliora

Migliorano, anche se resta grave e in prognosi riservata, le condizioni cliniche di Patrizia Ceccolini, la cinquantenne accoltellata sotto la sua abitazione a Sassoferrato da Davide Sebastianelli, il marito da cui si stava separando. Resta ricoverata in terapia intensiva strettamente monitorata per le lesioni al rene e alla milza provocate dall’arma da taglio, che si è spezzata mentre il marito 55enne menava fendenti contro di lei. La donna, che effettuava lavori saltuari nella sua città, in queste ultime ore ha potuto vedere la figlia 19enne, che lunedì, al momento del tentato omicidio, stava rientrando in autobus da Fabriano, dove studia. Si sarebbero fatte forza a vicenda. Il fatto che non si siano registrate complicazioni dopo l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta lascia ben sperare. Suo marito, che proprio lunedì mattina aveva ricevuto le carte della separazione ed era andato da lei per un "chiarimento", dal carcere di Montacuto continua a chiedere di lei. Il 55enne, operaio metalmeccanico in una ditta della zona, nell’ultimo periodo sarebbe stato in cura per problemi di natura psichiatrica. Da tempo, secondo quanto riferito dai vicini, i due litigavano anche in maniera furiosa e violenta, e già in passato avevano tentato la via della separazione. L’uomo è accusato di tentato omicidio volontario aggravato dal legame di parentela. Il pm per ora non contesta la premeditazione. La sua furia sarebbe stata interrotta da un vicino di casa accorso sentendo le urla e vedendo il coltello. All’arrivo dei carabinieri dalla vicina caserma, l’uomo era ancora in zona e secondo le testimonianze dei presenti e di chi si è affacciato alla finestra, sembrava come assente. In carcere piange, sarebbe distrutto e anche col legale, l’avvocato Marina Quadrini, non è riuscito a riferire bene sui fatti limitandosi solo a ripetere: "Non doveva succedere". Ha descritto la moglie come "una donna molto intelligente, creativa", di cui ha stima e a cui è molto legato. Un mese fa la donna lo ha allontanato da casa dopo una violenta discussione, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La moglie non aveva sporto, però, nessuna denuncia contro di lui. Da quel momento il 55enne avrebbe visto tutto nero. E adesso pregherebbe per Patrizia, che lotta per la vita da un letto di ospedale, chiedendo anche di sua figlia, che è stata invece presa in cura dalla famiglia di una compagna di scuola. Sulle due automobili nelle quali sono avvenute lite e aggressione – la Renault Clio della moglie e la vecchia Ford di Sebastianelli – potrebbero essere disposti degli accertamenti irripetibili, come anche sul coltello, un modello da cucina, la cui lama si è poi spezzata.