Accoltellata dal suo tutore legale Avvocatessa di 34 anni è grave

di Silvia Santini

E’ stata accoltellata, all’improvviso, dal suo assistito. L’amministratrice tutelare, avvocato nominato dal tribunale per le persone che si trovano in difficoltà sanitaria, è stata ferita violentemente e più volte da parte dell’uomo che stava aiutando ad uscire da una brutta situazione.

Un fatto che sarebbe sfociato sicuramente in tragedia se non fosse stato per un caso fortuito che è andato tutto a favore della donna ferita. E’ successo ieri pomeriggio alla periferia di Filottrano, in zona Cantalupo. L’uomo non era del tutto lucido ultimamente. Ha 60 anni ed è un paziente oncologico con diversi problemi. Non si sa esattamente come sia andata, i carabinieri stanno appurando il tutto. Era a casa sua dove l’aveva raggiunto l’avvocatessa, F.M., 34enne di Macerata domiciliata di fatto a Filottrano e legale in uno studio di Ancona, quando appunto le ha sferrato diverse coltellate, in particolare tre alla schiena e due vicino al collo.

Pare l’abbia raggiunta sul pianerottolo della casa, al terzo piano. Agghiacciante la scena che si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri: ovunque era pieno di sangue. E’ stata fortunata proprio perché passava il taxi sanitario per portare l’uomo a fare radioterapia all’ospedale. E’ stato il cui conducente a soccorrerla subito. C’era sangue ovunque, sulle scale dell’abitazione e anche sulla macchina parcheggiata di fuori. Era molto scossa quando è stata soccorsa. L’avvocatessa si trova in gravi condizioni a Jesi ma non è in pericolo di vita. E’ rimasta parecchio tempo sotto osservazione per valutare la profondità dei colpi inferti. Lui aveva paura di sottoporsi alla terapia e pare abbia agito in preda a una furia. In poco tempo sono arrivati i carabinieri del comando di Osimo. Anche l’uomo è stato ospedalizzato, aveva difficoltà respiratorie quando sono arrivati i soccorritori. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Jesi. Una situazione molto delicata gestita dai carabinieri e dai sanitari che ieri si sono mossi da subito con celerità ma al tempo stesso molta cautela. La situazione è stata valutata con la Psichiatria ma probabilmente si procederà con l’arresto dell’uomo che soffre anche di alcolismo. E’ stato comunque portato in caserma dai militari. Un quadro già delicato appunto che sarà attentamente valutato dalle forze dell’ordine. Quanto accaduto ha raggiunto in un lampo diversi filottranesi che abitano lì vicino e hanno notato il dispiegamento di forze tra carabinieri e sanitari arrivati a sirene spiegate.