Accoltellato a 23 anni: “Il mio Hekuran ucciso per difendere il fratello”

Ancona, 21 ottobre 2025 – Hekuran Cumani, il 23enne fabrianese morto a Perugia dopo essere stato accoltellato, non conosceva i suoi assalitori. E non li conosceva neanche Samuele, il fratello, né gli altri della comitiva di Fabriano. Una cosa è comunque certa: sono quattro, al momento, gli indagati per l’omicidio del giovane. La lite con il gruppo dei perugini, nel parcheggio dell’università di Perugia, all’alba di sabato è scoppiata senza un motivo. Una parola di troppo, un insulto, l’alcol che contribuisce a infiammare gli animi. Ma in questo confronto, a un certo punto, sono spuntati due coltelli. Uno è stato ritrovato. Non è l’arma del delitto, perché è pulito.

Secondo il racconto del 18enne di origine marocchina, indagato per minacce e per il possesso di armi bianche, dopo averlo preso dall’auto guidata dalla fidanzata (anche lei finita nel registro degli indagati), secondo le indagini arrivata nel parcheggio di via Pascoli per portarlo al ragazzo, lo avrebbe messo via proprio perché voleva evitare che qualcuno si facesse male.

Nella versione di uno dei buttafuori del locale dove le due comitive avevano trascorso la sera e dove, secondo quanto ricostruito sarebbero iniziati gli screzi, anche lui indagato, per lesioni, sarebbe stato lui stesso a disarmare il 18enne e buttare la lama in auto.

L’altro non si trova, si ritiene che lo impugnasse il giovane di origine tunisina, anche lui indagato. Le telecamere interne al locale “100dieci Café”, dove la comitiva fabrianese era arrivata per trascorrere il venerdì universitario, non hanno aiutato gli investigatori della squadra mobile, così come non sono state di aiuto le telecamere del parcheggio dove è avvenuto lo scontro.

Numerose sono le testimonianze, ma anche le incongruenze tra i racconti delle parti.

Qualche particolare non combacia, qualcosa appare mancare, come indicazioni su chi possa aver sferrato il colpo che ha ucciso Hekuran Cumani, 23 anni, arrivato dalle Marche, come già fatto in passato, per trascorrere la serata a Perugia, alla festa del venerdì universitario.

Nel parcheggio, quando la festa era finita e il locale era chiuso, ha perso la vita. Colpito nel tentativo di difendere il fratello verso il quale, ricostruisce il padre Astrit sentito dal Tgr dell’Umbria, stava correndo avendolo visto a terra, ferito.

Ferito, accerteranno le indagini, dall’addetto alla sicurezza del locale, ma per errore, nel tentativo di separare le due fazioni. “I miei figli erano tranquilli, stavano tornando normalmente alle macchine – ha detto ancora Astrit – l’unico pensiero era andare a fare colazione”.

Poi sono spuntati, ha detto ancora, due gruppi di persone, che si sono diretti verso le due auto dei fabrianesi. Quindi quella lite iniziata in precedenza, di cui c’è traccia in alcune testimonianze, è ripresa fino all’estrema conseguenza.

Mentre la Procura rende noto che ad ora non ci sono iscritti nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio, le indagini proseguono e puntano anche ai cellulari degli indagati, già acquisiti e clonati.

Nei tabulati e nei messaggi si cercano ulteriori elementi per far luce su quello che continua ad apparire come un omicidio per nulla.