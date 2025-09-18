Accoltellato in via Marchetti, è gravissimo: è giallo

Ancona, 18 settembre 2025 – Accoltellato in mezzo alla strada, con più fendenti. E’ ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, un ragazzo di 20 anni, di origine romena che nella notte tra ieri e martedì è stato aggredito in via Marchetti. Il giovane è stato raggiunto da più colpi, al fianco, all’addome e il più grave alla schiena

Era passata da poco l’una quando una automobilista, passando lungo la via, lo ha notato a terra, sanguinante e piegato su se stesso. La donna si è fermata e ha chiamato il 112 che ha inviato sul posto l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Rossa.

Il 20enne presentava diversi tagli da arma bianca ma non sono stati rinvenuti coltelli nelle vicinanze. Chi lo ha ferito, non è chiaro se sia solo una persona o diverse, si è portato via la lama.

Dai colpi ricevuti il sospetto è che fossero almeno in tre. Sull’asfalto c’erano diverse macchie di sangue, anche distanti tra loro, e anche impronte insanguinate, una nella parte retrostante di un veicolo parcheggiato a lato della strada. Il giovane era in compagnia di uno zio che però al momento dell’aggressione era distante da lui e non si sarebbe accorto di nulla. L’uomo sarebbe stato poco lucido, forse ubriaco.

Con un codice di massima gravità il 20enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai sanitari e ieri mattina presto è entrato in sala operatoria, nel reparto di Chirurgia clinica, perché i fendenti hanno raggiunto organi vitali. Il 20enne è stato sotto i ferri per diverse ore poi è stato trasferito in Rianimazione dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sull’aggressione si deve fare ancora chiarezza perché non ci sarebbero testimoni diretti. Sul posto è intervenuta la polizia e le indagini sono portate avanti dalla Squadra mobile. Gli agenti attendono di poter parlare con la vittima che, subito dopo le coltellate ricevute, non è stato in grado di dire nulla perché ha perso i sensi. Il giovane è regolare sul territorio italiano e sarebbe residente ad Ancona. Non è chiaro cosa ci facesse in via Marchetti. La rapina è stata esclusa per ora. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti legato al mondo della droga. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari e se ci sono telecamere nelle vicinanze che possano aver ripreso qualcosa.