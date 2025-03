Accoltellò il fratello, espulso il tunisino

Espulso lo straniero accusato nel 2023 del tentato omicidio del fratello. Sabato mattina i Carabinieri della Stazione di Collemarino lo hanno rintracciato in centro. È un 38enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine per reati di rapina, lesioni personali, spaccio di stupefacenti e tentato omicidio. A suo carico pendeva un decreto di espulsione emesso dal Prefetto lo scorso 16 settembre e il conseguente Ordine del Questore di lasciare l’Italia, al quale lo straniero non ha mai ottemperato. L’uomo a maggio 2023 era stato arrestato per il tentato omicidio del fratello minore, avvenuto alle prime luci dell’alba di un sabato all’interno dell’abitazione di famiglia al Piano. La vittima aveva riportato gravi ferite da arma bianca e il coltello insanguinato era stato trovato sul tetto di un palazzo attiguo, verosimilmente lanciato lì dall’aggressore. L’accoltellato era stato ricoverato all’ospedale di Torrette in condizioni serie, operato e poi dimesso, senza gravi conseguenze. A seguito dei fatti il 38enne, che si era difeso dichiarandosi estraneo poiché si sarebbe trattato di un gesto autolesionistico, era stato più volte denunciato anche per la violazione dei sigilli dell’appartamento -sottoposto a sequestro- in cui era avvenuta l’aggressione. Sabato mattina lo straniero è stato prima condotto in caserma per la stesura degli atti a suoi carico e quindi materialmente accompagnato al CPR di Bari-Palese per il suo successivo rimpatrio. E sono due i giovani, di origine tunisina, espulsi da Ancona e trasferiti in Cpr per il rimpatrio perchè ritenuti socialmente pericolosi. Nel primo caso, avvenuto il 20 marzo scorso, sul giovane extracomunitario pesavano numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e per violazione della legge sugli stupefacenti. Per i suoi comportamenti illegali e la sua posizione irregolare sul territorio nazionale era stato colpito da un’espulsione amministrativa. Al termine di tutte le verifiche da parte dell’Ufficio Immigrazione, il Questore ha firmato il provvedimento con cui ha disposto il suo trasferimento presso il Cpr di Caltanissetta al fine del successivo rimpatrio. L’operazione si è conclusa in tarda serata quando gli agenti hanno raggiunto quel Cpr consegnando il tunisino al personale di Polizia del Centro.