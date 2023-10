Accoltellò una avvocatessa, disposta perizia psichiatrica

Ammessa la perizia psichiatrica per Doriano Trillini, il 60enne che il 30 marzo, a Filottrano, accoltellò l’amministratrice di sostegno, Federica Maccioni, avvocatessa di 34 anni, originaria di Macerata ma con studio ad Ancona. La donna finì in ospedale con un polmone quasi perforato, ma si salvò. Per il 60enne la Procura aveva chiesto il giudizio immediato e la difesa, rappresentata dall’avvocato Arianna Catena, aveva avanzato la richiesta di un abbreviato condizionato a una perizia psichiatrica, ritenendo che il suo assistito non sia in grado di stare a giudizio e non sarebbe stato in grado di intendere e di volere nemmeno il giorno del fatto. Nell’udienza di ieri la gup Francesca De Palma ha accolto l’abbreviato condizionato indicando lo psichiatra Luigi Berloni come il professionista che dovrà scandagliare la mente dell’imputato. L’incarico a Berloni sarà dato il 20 novembre e dovrà indicare i tempi che gli serviranno per elaborare un giudizio su Trillini. Ieri, l’imputato ha rinunciato a comparire in udienza. Si trova ancora ricoverato in una struttura sanitaria protetta, piantonato dopo l’arresto, per precarie condizioni di salute. Il 60enne è accusato di tentato omicidio. Era già sotto cura sanitaria quando aggredì la 34enne che quel giorno si era presentata nell’abitazione dell’uomo, a Cantalupo, preoccupata che rispettasse il piano terapeutico che gli era stato prefissato in ospedale. Il taxi sanitario lo attendeva sotto casa, ma lui stava tardando a scendere. Trillini aveva invitato l’avvocatessa a salire un momento per poi colpirla con un coltello da cucina più volte al collo, alla schiena, al torace, alle mani.

Marina Verdenelli