Accolti donne, bambini e anziani: quasi tutti hanno raggiunto i parenti

A distanza di un anno dall’aggressione russa restano pochissimi i profughi di nazionalità ucraina nel sistema nazionale Sai (Sistema di accoglienza e integrazione, ex Sprar), mentre sono appena in 2 quelli accolti nei Centri di accoglienza straordinaria gestiti dalla prefettura.

Il grosso dei profughi è scappato dal Paese sotto assedio nel primo mese dopo l’inizio del conflitto e circa 120mila sono arrivati in Italia. Di questi una parte è arrivata nella nostra provincia. Stando ai dati forniti dalla prefettura dorica, gli ucraini registrati regolarmente in questura sono stati 1.659. I dati scorporati raccontano con esattezza il fenomeno provocato dalla guerra, ossia la fuga dal Paese in larga parte di donne e bambini, oltre agli anziani. Ad Ancona e provincia quasi la metà dei profughi registrati erano donne, 797, mentre gli uomini 139, ossia adulti dai 61 anni in su. Ben 688 erano i minori accompagnati e infine quelli non accompagnati, ben 688.

Del totale dei profughi registrati in questura 287 hanno chiesto e ottenuto accoglienza nei Cas della prefettura: di questi appena 2 sono gli ucraini rimasti in accoglienza straordinaria, 168 si sono allontanati dal progetto e 117 sono stati trasferiti nel sistema Sai di competenza del Ministero in accordo con gli enti locai, Comuni in primis.

Davvero emblematico il dato delle persone che hanno trovato una sistemazione autonoma grazie alla presenza ad Ancona e nei centri della provincia di familiari o parenti stretti: ben 1372.

Trattandosi di una crisi umanitaria improvvisa e massiva, nel primo periodo del conflitto donne, bambini e anziani sono fuggiti all’estero, si parla di circa 6 milioni di persone, il grosso in Polonia e Germania, ma non va dimenticato che nel corso di quest’anno drammatico tanti profughi sono rientrati in Ucraina, specie quelli che vivevano nelle città occidentali del Paese, Leopoli, Iwano-Frankiwsk e così via o nella capitale, Kiev, meno interessate dai bombardamenti. Il 24 febbraio resterà una data impressa col fuoco per tutti gli ucraini, anche quelli che sono scappati all’estero e per quelli che già vivevano fuori dal loro Paese.

Tante, in particolare, le donne di nazionalità ucraina che risiedevano ad Ancona prima del conflitto. Proprio la comunità ucraina anconetana ha organizzato per venerdì prossimo, 24 febbraio, un evento in cui si mescolerà il ricordo di quella giornata terribile e dei 365 giorni successivi in cui l’Ucraina è stata posta sotto assedio dalla Russia. L’evento si intitola ‘Per la nostra e vostra libertà’, messo in piedi dall’associazione ‘Insieme per l’Ucraina’ (Ipu), si svolgerà all’Informagiovani di piazza Roma (inizio ore 18). Un’iniziativa rivolta soprattutto agli anconetani, per far conoscere la cultura ucraina, ci sarà spazio per dibattiti, approfondimenti, con la presenza di immagini dell’anno di guerra.