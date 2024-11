Accompagna il figlio a scuola. Minacciata da un passante

Accompagna il figlioletto a scuola in auto, accosta per farlo scendere e si vede aprire la portiera da uno sconosciuto il quale inizia a minacciarla e strattonarla. Questi la prende per una spalla e poi la minaccia: "Sei fortunata: se tu fossi stata un uomo, ti avrei ammazzato di botte". Il fatto, dovuto pare ad una mancata precedenza, sarebbe accaduto martedì mattina a pochi minuti dalle 8 in via Martin Luther King davanti alla scuola primaria Capannini. Vittima una donna quarantenne jesina che stava accompagnando il figlio alla primaria. Fortunatamente le minacce si sarebbero limitate allo strattonamento e agli insulti ma alla presenza del bimbo sotto choc per l’accaduto. La donna avrebbe provato anche a fotografare l’aggressore ma non avrebbe fatto in tempo. Passato lo spavento, rassicurato e lasciato il piccolo a scuola, la mamma ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Jesi per la denuncia. Avrebbe fornito una descrizione dettagliata di quell’uomo italiano, piuttosto alto, capelli castani e carnagione chiara. Le indagini sono in corso.