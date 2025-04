Accordo Beko, da Fabriano "sì" a denti stretti

E’ toccato ai dipendenti della Beko di Fabriano ieri votare l’ipotesi di accordo raggiunto al Mimit tra i vertici dell’azienda e i sindacati Fim-Fiom-Uilm-Uglm mercoledì notte. Prima le assemblee e poi la consultazione referendaria con l’ultimo seggio che ha chiuso nel tardo pomeriggio: a Melano sono stati 323 i votanti su 518 (62,35 per cento) di cui 254 sì (78,6 per cento) e 63 no, poi dai 253 impiegati votanti su 461 è prevalso il sì con 148 voti (58,5 per cento) sul no (92 voti). A valere sarà il dato nazionale complessivo. C’è insomma il sì dei lavoratori a un’intesa che per la città della carta prevede che gli esuberi si attesterebbero fino a un numero massimo di 193 unità tra staff, impiegati, quadri, dirigenti e il centro Sviluppo e Ricerca che saranno gestiti con gli strumenti classici (uscite incentivate e contratti di solidarietà). A questi si sommano i 64 esuberi tra gli operai dello stabilimento di Melano che resta il polo di produzione dei piani cottura per tutta la regione Emea e dove saranno effettuati nei prossimi tre anni oltre 60 milioni di euro di investimenti. Non ci sarà alcun licenziamento unilaterale ma le uscite degli esuberi individuati avverranno solo dietro incentivi, con questi che possono arrivare fino a 90mila euro a seconda dell’età anagrafica dei lavoratori che ne vorranno usufruire. La tensione ieri era alta: "Non è il miglior accordo possibile, è un accordo difficile che lascia aperta una possibilità di parlare di progetto industriale in futuro, ma con un prezzo altissimo in termini di esuberi e di produzione persa – hanno detto i rappresentanti sindacali -. L’azienda a un certo punto ha chiuso tutti gli spazi di contrattazione ed è il massimo che siamo riusciti ad ottenere. Nessun licenziamento forzoso, ma solo volontari ed incentivati, investimenti che dovranno essere assolutamente sviluppati. Un piano che se sarà approvato dalla maggioranza dei lavoratori del gruppo, dovrà essere monitorato. Questo è solo l’inizio di un percorso e di una sfida per mantenere le produzioni di elettrodomestici in Italia". Mirella Battistoni, consigliere regionale FdI, commenta: "Non si può cantare vittoria ma neanche nascondere che è stato raggiunto un risultato straordinario se pensiamo che già nel 2015, dopo solo un anno dall’acquisto di Indesit dalla famiglia Merloni, Whirlpool annunciava duemila licenziamenti di cui 200 a Fabriano". Giacomo Guida, consigliere comunale di Fabriano, replica: "Etichettare le perdite di posti di lavoro come uscite volontarie incentivate è una mistificazione inaccettabile. Sono licenziamenti mascherati. L’incentivo economico non cancella il dramma della perdita del lavoro. Trovo che questo linguaggio denoti una grave mancanza di contatto con la realtà sociale".