Accordo coi dottori di base. Quattro milioni in 2 anni

Quattro milioni complessivi: 1 milione per il 2023 e 3 milioni per il 2024. La Regione Marche investe nuove risorse in un Accordo con i sindacati dei Medici di base (Mmg). "Per la prima volta dopo anni con risorse importanti raggiungiamo un accordo per i medici di famiglia – le parole dell’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini – che sono un pilastro del sistema sanitario pubblico. In questo modo speriamo di colmare le carenze e riportare i giovani ad amare questa professione. Non dimentichiamo che lo scorso anno abbiamo portato a 100 e quest’anno a 155 le borse di studio per i Mmg, ma ci siamo accorti che le domande di partecipazione sono inferiori alle aspettative". Il documento riguarda l’utilizzo dei fondi per le due annualità 2021-2022 e l’accordo vaccinale 2023-2025. "Si prevede- spiega il direttore del Dipartimento Salute, Antonio Draisci- l’utilizzo del fondo per la Qualità dell’assistenza che include gli incentivi alla medicina di gruppo e di rete (che stimola i medici ad aggregarsi per anticipare quanto previsto dal Pnrr nelle Case di comunità), le indennità per collaboratori di studio e infermieri e la ripartizione del fondo dell’Assistenza aggiuntiva che era fermo da tempo".