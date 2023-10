Accordo con Conerobus, a Sirolo ora c’è posto per tutti gli studenti

Erano rimasti esclusi ma a scuola iniziata è stato potenziato il servizio scuolabus con un veicolo più capiente, per accompagnare tutti gli studenti. "Grazie all’esternalizzazione del servizio scuolabus, attuata per la prima volta a Sirolo dalla mia amministrazione, è stato messo a disposizione delle famiglie sirolesi dalla Conerobus uno scuolabus più grande senza aumento dei costi, per trasportare i sei studenti rimasti esclusi per mancanza di posti nei mezzi comunali – afferma il sindaco Filippo Moschella -. Il Comune ha risparmiato molti soldi, che sarebbero stati necessari per il noleggio di uno scuolabus più grande". In questi giorni gli operai hanno sistemato i marciapiedi delle vie del Leccio e Giulietti, e creato il nuovo orto per la scuola primaria "Giulietti".