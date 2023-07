Accordo con l’Inps per dare assistenza alle vittime di abusi

Anche il Comune di Ancona, sigla un accordo con Inps, Ambiti territoriali sociali, centri antiviolenza, case rifugio della Regione Marche per un percorso di reciproca formazione sia per i funzionari Inps (che avranno modo di conoscere l’esperienza di chi sul campo sostiene e accoglie soggetti vittime di violenza di genere) sia per gli operatori dei centri (che avranno la possibilità di verificare il ventaglio di servizi attivi a sostegno delle donne in difficoltà). Ieri mattina, l’assessore ai servizi sociali Manuela Caucci (foto), su delega del sindaco di Ancona, Daniele Silvetti impegnato a Roma, ha firmato l’accordo di collaborazione che rientra nel progetto "Inps per tutti" volto a fornire concreto sostegno ai bisogni dei cittadini, capovolgendo la consueta modalità di approccio, ossia raggiungendo l’utenza e non limitandosi ad attendere la domanda di servizio da parte della stessa. L’accordo tra Ambiti territoriali sociali, Centro antiviolenza e INPS prevede la collaborazione con la costituzione di appositi tavoli tecnici, composti per l’INPS, dai Direttori territorialmente competenti e, per i Centri Anti ViolenzaCase Rifugio, da rappresentanti delegate dalle associazioni medesime, avviando scambi di informazioni, formazione e di esperienze negli ambiti di comune interesse. "Chi vive ai margini o ha vissuto eventi traumatici, come la violenza di genere, non ha sovente la minima consapevolezza di quali siano i diritti che gli spettano né sa quali tipo di aiuti possa richiedere e ricevere dallo Stato" spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci.