Accordo fra tre società di pallamano

Condividere esperienze e competenze, creare eventi comuni. Sono i due binari sui quali viaggia l’accordo sottoscritto da tre società di pallamano del territorio, Hc Falconara, Publiesse Chiaravalle e Cus Ancona, che fanno dello sport, della socialità e del benessere dei giovani i capisaldi dell’intera attività. In questi giorni, i tre presidenti si sono incontrati e hanno deciso di unire le forze, stringendo una collaborazione che sconfina ben oltre il parquet, con l’obiettivo di preparare il futuro delle categorie giovanili.

"Le tre società hanno da sempre al centro del loro progetto la crescita dei ragazzi non solo sportiva, ma anche morale e umana, con particolare attenzione ai dettagli nelle varie fasi della crescita, cercando di essere sempre un punto di riferimento solido e presente – si legge in una nota –. L’accordo servirà a creare un’azione sinergica che vedrà un importante momento di crescita per i ragazzi coinvolti. Le tre società sportive, nel rispetto della propria autonomia, stanno sviluppando una pianificazione di attività, finalizzata alla crescita sportiva dei giovani, concordata tra i rispettivi responsabili tecnici".