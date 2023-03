Accordo per eliminare il passaggio a livello a Rosora

"Passo dopo passo Ancona e Roma sono sempre più vicine. La ‘cura del ferro’ fa bene alla linea ferroviaria Orte-Falconara per accelerare l’uscita dall’isolamento delle Marche, un processo che la Giunta Acquaroli ha avviato fin dal suo insediamento". Così l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli all’approvazione in Giunta regionale dello schema di convenzione tra Regione, Rfi, Provincia e i Comuni di Rosora e Maiolati Spontini, per la soppressione del passaggio a livello al km 251+698 e per la realizzazione di opere sostitutive nei territori dei due Comuni. Per tale intervento è previsto un investimento di 9 milioni e 249mila euro. "La Orte-Falconara – ha aggiunto Baldelli – è un’opera che procede spedita grazie anche alla presenza della struttura commissariale, che ha previsto ingenti lavori per ridurre i tempi di percorrenza con la capitale di oltre 40 minuti. La velocizzazione della tratta Ancona-Roma contribuisce a raggiungere un obiettivo ambizioso e concreto: fare di Ancona un’autentica ‘Porta delle Marche sul mondo’, attraverso l’ottimizzazione delle sinergie tra porto, aeroporto e interporto, tre infrastrutture che distano meno di 30 km l’una dall’altra". Tra gli obiettivi "il ripristino della linea Subappennina Italica Fabriano-Pergola, danneggiata dall’alluvione il primo luglio prossimo".