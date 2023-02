Accordo per il lavoro delle persone sorde

Siglato il protocollo tra la Regione Marche e l’ente nazionale per la Protezione e l’assistenza dei sordi (Ens), per promuovere la piena occupabilità delle persone più fragili. A firmare l’intesa, ieri pomeriggio, l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, e il presidente dell’Ens, Diego Pieroni. "Rinnoviamo l’intento di sostenere concretamente e non come atto formale – dice Aguzzi – l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, in questo caso quella uditiva, attraverso azioni specifiche di collocamento mirato e di formazione permanente". Un accordo che si aggiunge al protocollo già sottoscritto da palazzo Raffaello con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti per la piena occupabilità delle persone con disabilità visiva. "Si rafforza una collaborazione che rappresenta una pietra miliare nella collaborazione tra i nostri due enti – sostiene Pieroni – È importante aver raggiunto questo obiettivo di estremo valore in una sfera così rilevante nella vita delle persone sorde: un input forte per continuare a lavorare ancor più di prima".