Colpo di scena clamoroso, alla faccia "dell’incontro infruttuoso". C’è l’accordo tra il candidato sindaco Marco Baldassini e il Terzo Polo: "Se eletti, Maria Ambrogini sarà vicesindaco". La notizia è stata trasmessa ieri dal quartiere generale dei Riformisti per Falconara (Italia Viva, Azione e Partito socialista) che non andranno soli alle Amministrative di primavera, ma supporteranno il comandante navale 45enne, primo ad annunciare la corsa verso tricolore il Castello col supporto delle liste civiche Ancora Falconara e Vola Falconara. "Abbiamo deciso di mettere in campo una coalizione che condivide una serie di priorità da sviluppare in linee programmatiche concrete e realizzabili, con l’obiettivo di risollevare Falconara dal degrado in cui è scivolata, facendo rinascere la nostra città – dicono Baldassini e Terzo Polo -. L’apparentamento tra le forze civiche e quelle riformiste rappresenta la vera novità per Falconara, una coalizione che ha idee chiare e che ha un programma già in larga parte definito, un’unione che porterà a Falconara la possibilità di avere un governo della città innovativo, efficiente e capace di segnare un vero cambiamento nella gestione della cosa pubblica. La coalizione è nata con un approccio pragmatico diverso dallo scontro ideologico visto in questi ultimi venti anni tra destra e sinistra che, pur in fasi diverse, hanno dato prove deludenti di governo della città". Accusano il centrodestra sulla gestione di 15 anni di città: Il sindaco Signorini, piegata alle volontà del suo predecessore Brandoni, rimarrà alla storia come la sindaca più fotografata d’Italia, la sindaca che ha fatto aumentare in maniera esponenziale i contenziosi con ingenti spese legali a carico della collettività. Per la sua inadeguatezza ed inconcludenza, sarà ricordata per aver fatto scelte sbagliate, che di fatto hanno penalizzato la città". Ne hanno anche per il centrosinistra, però: "La nostra coalizione è alternativa anche ad una sinistra confusa ed allo sbando, che si è appiattita sul fronte dei 5 Stelle, ovvero due realtà che da un lato o l’altro hanno fatto il loro tempo". Domani la presentazione della coalizione al Centro Pergoli (ore 17.30). Ma c’è già una notizia nella notizia: Maria Ambrogini, candidata per Azione alle Politiche di settembre, è stata indicata come futura ed eventuale vicesindaco nella giunta Baldassini.

Giacomo Giampieri