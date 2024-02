Accordo Whirlpool-Arcelik. Ok dall’Antitrust britannica

FABRIANO (Ancona)

Via libera provvisorio dall’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (Cma) all’accordo tra Whirlpool e Arcelik, che porterà alla nascita di una nuova società: il gruppo turco avrà una quota del 75% e la multinazionale americana del 25%. La decisione finale è attesa il 26 marzo. Secondo l’accordo, Whirlpool trasferirà il business europeo dei grandi elettrodomestici con sette stabilimenti e forza lavoro. Arcelik conferirà due stabilimenti in Romania. L’Autorità britannica, dopo un iniziale stop per aprire un’indagine approfondita di fase 2, ieri ha dato un aggiornamento sulla transazione Arcelik/Whirlpool, rilevando "provvisoriamente che continuerà a esserci una concorrenza significativa nei prossimi anni". "La nostra opinione provvisoria è quindi che, a seguito dell’accordo, i consumatori continueranno a beneficiare di un’ampia gamma di opzioni per i principali elettrodomestici", le parole di Martin Coleman, presidente della commissione britannica. "Siamo molto lieti che la Cma abbia provvisoriamente autorizzato la proposta di transazione con Arcelik. Riteniamo che la transazione sarà positiva per la concorrenza e la nuova entità sarà ben posizionata per offrire valore ai consumatori attraverso marchi attraenti, produzione sostenibile, innovazione di prodotto e servizi ai consumatori", il commento di Whirlpool, che prevede di chiudere la transazione "entro aprile". Per Pierpaolo Pullini, componente della segreteria Fiom Ancona e responsabile del distretto produttivo di Fabriano, dove sono presenti due stabilimenti e una sede impiegatizia, che sommati al sito di Comunanza portano a circa 1.500 i lavoratori nelle Marche, 4.600 in Italia, "è un ulteriore passo in avanti nella realizzazione dell’operazione. Ora sarà importante parlare dei progetti industriali, che dovranno garantire la continuità produttiva dei siti e delle sedi italiane. È necessario che il governo convochi poi un tavolo di confronto anche con le parti sociali".