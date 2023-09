Accorpamento istituti, il Consiglio pronto al no

Anche il Consiglio comunale di Falconara si opporrà all’ipotesi di accorpamento degli Istituti scolastici paventata dalla Provincia di Ancona. È nell’ultimo punto all’ordine del giorno il clou dell’odierna seduta - ore 17.30 - dell’assise civica e, in particolare, nella mozione di maggioranza che darà la linea all’amministrazione su come procedere.

Nel documento presentato dalla giovane consigliera di Falconara in Movimento, Tais Pisano, si evince da un lato la contrarietà alla "proposta provinciale di aggregazione di due comprensivi sottodimensionati" e dall’altro il "sostegno alla creazione di due Istituti comprensivi normodimensionati all’interno" del territorio falconarese. Non più di un paio di settimane fa era esploso il "caso", all’esito di una lettera recapitata dal presidente dell’Ente provinciale, Daniele Carnevali al sindaco di Falconara, Stefania Signorini.

Nel rispetto di una normativa ministeriale, nelle Marche debbono essere accorpati 19 Istituti comprensivi. Tre, forse quattro, in provincia di Ancona. E il principale criterio di accorpamento è quello relativo alle autonomie scolastiche che sono sottodimensionate (attualmente quelle con meno di 600 alunni), due delle quali soltanto a Falconara. Ovvero l’Istituto Centro (378 alunni) e il Sanzio (544). Di qui la "bozza" della Provincia: il Sanzio accorpato al Ferraris (1.055); il Centro a un Istituto fuori comune, Ancona Nord (quasi 900 unità). Signorini si è subito opposta, sostenendo al contrario di unificare Sanzio e Centro per raggiungere la fatidica cifra 900: quel numero stabilito dalla legge del 29 dicembre 2022, e dunque dal Governo Meloni per il prossimo anno scolastico, per la quale un comprensivo risulterà normodimensionato se presenterà un numero di iscritti non inferiore a 900 e non superiore a 1000. L’accorpamento, è bene precisare, non riguarda i plessi in senso fisico, quanto dirigenze e segreterie.

Ne era nato, tuttavia, uno scambio di vedute – anche a mezzo stampa – tra Carnevali e Signorini, fino ad un recente aggiornamento – due giorni fa – nella sede della Provincia. Anche in quell’occasione Signorini è rimasta ferma sulla sua posizione, insistendo, piuttosto, sull’opportunità di unificare Sanzio e Centro per arrivare ad un Istituto pressoché normodimensionato. Carnevali, invece, è in attesa delle linee guida della Regione prima di procedere. Ma intanto la discussione, con toni più pacati, è stata aperta e al tavolo si sono seduti anche Antonella Andreoli, assessore alla Scuola di Ancona, e i dirigenti, la maggior parte dei quali non vedrebbero di buon grado la prima ipotesi della Provincia. Ipotesi che, oggi, verrà scartata anche dal Consiglio. Dovrebbero bastare i soli voti della maggioranza.

