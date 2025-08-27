Accorpamento, la dirigente è Minnoni

Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
27 ago 2025
SARA FERRERI
"Un istituto comprensivo per cinque comuni, con un dirigente scolastico di ruolo. Una scelta strategica per il futuro della nostra scuola e del nostro territorio". Così il sindaco Enrico Giampieri nel commentare la recente riorganizzazione del sistema scolastico grazie alla quale gli istituti ’Don Mauro Costantini’ di Serra San Quirico e ’Luigi Bartolini’ di Cupramontana sono stati accorpati in un unico Istituto comprensivo, che abbraccia cinque comuni: Cupramontana, Staffolo, Serra San Quirico, Mergo e Rosora.

La dirigente Scolastica e’ la professoressa Michela Minnoni, che ha un incarico triennale fino al 2028. "Un territorio ampio e articolato in 16 plessi scolastici – aggiunge – che necessita di una guida forte, competente e stabile, capace di garantire continuità e visione unitaria sul piano didattico, organizzativo e strategico. L’accorpamento è avvenuto in concomitanza con l’inaugurazione della nuova scuola di Cupramontana, un polo moderno, sostenibile e innovativo, frutto di un investimento pubblico di oltre 10 milioni di euro. Un progetto ancora in evoluzione, con interventi in corso quali la nuova mensa scolastica, la riqualificazione della palestra e la realizzazione del parcheggio a servizio del complesso. In questo quadro, la presenza di un dirigente scolastico stabile e di ruolo rappresentava una necessità primaria".

