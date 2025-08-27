Accorpamento, la dirigente è Minnoni

"Un istituto comprensivo per cinque comuni, con un dirigente scolastico di ruolo. Una scelta strategica per il futuro della nostra scuola e del nostro territorio". Così il sindaco Enrico Giampieri nel commentare la recente riorganizzazione del sistema scolastico grazie alla quale gli istituti ’Don Mauro Costantini’ di Serra San Quirico e ’Luigi Bartolini’ di Cupramontana sono stati accorpati in un unico Istituto comprensivo, che abbraccia cinque comuni: Cupramontana, Staffolo, Serra San Quirico, Mergo e Rosora.

La dirigente Scolastica e’ la professoressa Michela Minnoni, che ha un incarico triennale fino al 2028. "Un territorio ampio e articolato in 16 plessi scolastici – aggiunge – che necessita di una guida forte, competente e stabile, capace di garantire continuità e visione unitaria sul piano didattico, organizzativo e strategico. L’accorpamento è avvenuto in concomitanza con l’inaugurazione della nuova scuola di Cupramontana, un polo moderno, sostenibile e innovativo, frutto di un investimento pubblico di oltre 10 milioni di euro. Un progetto ancora in evoluzione, con interventi in corso quali la nuova mensa scolastica, la riqualificazione della palestra e la realizzazione del parcheggio a servizio del complesso. In questo quadro, la presenza di un dirigente scolastico stabile e di ruolo rappresentava una necessità primaria".