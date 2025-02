Accudiva il figlio disabile. Lei muore e lui la veglia per due giorni dentro casa

Accudiva il figlio disabile e nessuno in casa ha potuto soccorrerla. Una donna, di 82 anni, è stata trovata morta, ieri mattina, nell’abitazione dove viveva con uno figlio, di 55 anni. L’allarme è scattato quando la figlia, che vive e lavora fuori regione, non riusciva a mettersi in contattato con la madre.

Da due giorni, stando alle prime informazioni, stava chiamando la donna ma non ha mai ricevuto risposte. A quel punto allora ha allertato dei conoscenti e si sono attivati anche i servizi sociali per la presenza in casa anche di un disabile al 100%.

Andati fino all’abitazione, in via Cipolloni, nel quartiere delle Palombare, per tentare di avere un contatto, nessuno ha risposto al campanello che ha suonato a vuoto. E’ stato chiaro che era successo qualcosa all’interno e sono stati chiamati il 118 e i vigili del fuoco. Erano le 12.30.

L’abitazione infatti era chiusa dall’interno e non c’era modo di aprire la porta per far entrare i soccorritori.

I pompieri sono arrivati sul posto con l’autoscala e hanno azionato il macchinario per raggiungere il balcone, al secondo piano. I vigili del fuoco sono riusciti così ad entrare dentro l’appartamento, forzando poi una porta finestra. In cucina hanno trovato l’anziana, originaria di Novara, a terra. Era morta.

Nell’abitazione c’era anche il figlio, apparentemente in buona salute. E’ affetto da una disabilità totale e non ha potuto rendersi conto di quello che era successo. Sarebbe rimasto con la madre deceduta in casa almeno da martedì.

I servizi sociali hanno accompagnato il figlio, con una ambulanza, al pronto soccorso di Torrette per una visita di controllo ma stava bene.

Il 55enne è stato poi affidato alla sorella. Sul posto è arrivata anche la polizia, a seguire tutte le procedure.

Non ci sarebbero dubbi sulla morte per cause naturali della donna che potrebbe aver avuto un malore. Il figlio non avrebvbe potuto fare nulla per accorgersi di quanto stava avvenendo.

ma. ver.