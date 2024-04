Accusa malore alla guida. Accosta e viene soccorsa

Diversi gli interventi della Croce Gialla di Ancona nel fine settimana pasquale. I sanitari sono accorsi in via Benedetto Croce per un’anziana caduta in casa. la donna aveva il telefono a portata di mano e riusciva ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad aprire la porta. L’znaiana è stata poi portata a Torrette per le cure del caso. Secondo intervento all’interno di una struttura alberghiera ad Ancona per un trentacinquenne che aveva manifestato idee suicide. L’uomo voleva impiccarsi legandosi una tenda al collo. Un gesto più che altro dimostrativo: era palesemente ubriaco. Il 35enne è stato convinto dai sanitari a desistere ed è stato porto al pronto soccorso di Torrette. Soccorsa anche una donna di 50 anni circa che ha avuto un malore alla guida in via Primo Maggio. La donna è riuscita ad accostare e ad allertare i soccorsi. Sul posto un’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica del 118. E’ stata portata d’urgenza a Torrette.