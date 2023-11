Accusato di assenteismo, arriva l’assoluzione. Il dipendente comunale ora torna al lavoro

Era stata una segnalazione anonima a portare la Guardia di finanza ad indagare su un dipendente comunale del municipio di Offagna. Si sarebbe assentato dal posto di lavoro senza timbrare il cartellino. Per due anni è stato sotto processo accusato di truffa aggravata. L’anno scorso per il presunto assenteista, geometra di 57 anni, è arrivata l’assoluzione perché il fatto non sussiste, come ha sentenziato la giudice Maria Elena Cola del tribunale di Ancona. In questi giorni il dipendente tornerà a prestare servizio nello stesso municipio. Un vicenda lunga che si è conclusa bene per l’uomo. Per almeno un anno i finanzieri si erano appostati rilevando che l’uomo si sarebbe assentato più volte dal Comune in un arco temporale che comprende vari mesi. I fatti risalgono al periodo a cavallo tra l’amministrazione dell’ex sindaco Stefano Gatto, oggi consigliere di opposizione, e quello in cui il commissario prefettizio Francesca Piccolo ha guidato il borgo, tra gennaio e agosto 2016.