Accusato di rapina: arrestato un 30enne

È stato arrestato con l’accusa rapina il 30enne di origini campane che mercoledì ha sottratto il portafoglio a un operaio al lavoro in un cantiere di Montemarciano. L’uomo era già noto alle forze di polizia in quanto si era già reso responsabile di alcuni furti a Montemarciano.

Già dalle prime ore del mattino, ai militari non era sfuggita la presenza del 30enne nei pressi di alcuni immobili in costruzione. Gli stessi dove poche ore dopo, ha messo a segno il colpo. Il ladro è stato visto dal proprietario che si è messo subito ad inseguirlo cercando di fermarlo, ma il 30enne è riuscito a liberarsi di lui aggredendolo e cercando di mettersi in fuga.

Durante la colluttazione, ad avere la peggio è stato l’operaio che è dovuto ricorrere a cure mediche, la prognosi è di sette giorni.

Il ladro è stato arrestato poco dopo: la sua fuga è finita poco dopo, quando i militari lo hanno bloccato. Aveva con sé il portafoglio, contenente 100 euro in contanti, che è stato subito restituito al proprietario. L’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza della stazione di Montemarciano e ieri mattina è comparso davanti al Giudice che ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento nel carcere di Montacuto.