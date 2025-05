Accusato di rapina per aver tolto il telefono alla fidanzata: assolto

Geloso della fidanzata non si fidava di lei e sospettando che la donna fosse iscritta su alcuni siti d’incontri, per tradirlo con altri uomini, le aveva preso con forza il cellulare, dopo aver fatto irruzione in casa sua, picchiandola quando lei aveva provato a fermarlo. Con l’accusa di rapina aggravata era finito a processo un osimano di 43 anni. Ieri però la sua posizione è stata definita dal collegio penale, presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, che si è pronunciato con un non doversi procedere. Il reato di rapina aggravata infatti è stato riqualificato dalla stessa pm in aula, Valentina Bavai, in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La vittima ha rimesso la querela, possibile per quel tipo di reato. La donna, 38 anni, residente ad Ancona ma di origine brasiliana, lo aveva denunciato ad aprile del 2022. Il cellulare che l’imputato, difeso dall’avvocato Federica Battistoni, le aveva sottratto era stato un regalo di compleanno. L’11 aprile di tre anni fa il fidanzato era piombato in casa sua pretendendo di controllarlo. Per questo gli avrebbe portato via il telefonino con la forza "restituendomelo solo dopo due settimane", aveva sostenuto la vittima. Per l’aggressione subita aveva riportato diverse ecchimosi alle braccia ma non era andata nemmeno in ospedale. Il giorno dopo si era rivolta ai carabinieri per denunciarlo. L’osimano aveva dato un’altra versione dei fatti, in aula, sostenendo di averle restituito il telefono dopo poco.

m. v.