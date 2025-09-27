Accusato di tentata violenza. Scagionato un 33enne nigeriano

Finisce a processo per tentata violenza sessuale ma il giudice lo assolve "perché il fatto non sussiste". E’ stato scagionato, almeno per il primo grado di giudizio, un uomo di 33 anni, di origine nigeriana, che una connazionale aveva denunciato dopo un approccio violento avvenuto all’interno di un condominio solidale, a Osimo, dove vivevano come una sorta di famiglia allargata. Stando alle accuse, il 12 settembre del 2021, l’imputato, difeso nel processo dall’avvocato Mauro Saraceni, avrebbe offerto alla vittima 50 euro per avere un rapporto sessuale con lei. La donna lo aveva respinto e lui l’avrebbe bloccata sul letto cercando di abusare di lei. La nigeriana era riuscita a divincolarsi e a chiamare il 112 chiedendo aiuto anche ad una ispettrice della struttura che li ospitava, attirata dalle sua urla. Sul porto arrivarono i carabinieri. L’uomo avrebbe provato degli approcci spinti anche qualche mese prima ed era sempre stato respinto dalla nigeriana perché lui era sposato. Un no mal digerito che lo avrebbe fatto tornare all’attacco, prima con chiamate insistenti per vederla e per sapere quando la trovava in casa e poi attendendo la donna fuori dal bagno, una sera, che il condominio aveva in comune.

m.v.