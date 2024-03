Accusato di truffa dalla tabaccaia. Condannato un 34enne kosovaro

Si era presentato il giorno di Ferragosto, con il negozio pieno, chiedendo di fare una ricarica di 400 euro da utilizzare per le giocate online ma al momento di pagare aveva detto alla proprietaria che era lui che doveva ricevere la somma per delle vincite. Alla fine sono arrivati i carabinieri in una tabaccheria del centro di Loreto dove partì una denuncia per truffa e minacce. Il cliente, un kosovaro di 34 anni, avuta la ricarica non aveva saldato la tabaccaia. L’accaduto, che risale al 2019, è stato raccontato dalla vittima ieri, in tribunale, davanti alla giudice Maria Elena Cola, dove il kosovaro è finito a processo. "Chiesi il pagamento al cliente - ha riferito la testimone - ma disse che avrebbe pagato alla fine perché doveva farne altre. Ho fatto un cenno a mio marito di chiamare i carabinieri perché ho capito che mi stava truffando. Quando sono arrivati i militari mi ha minacciata dicendo ’perché li hai chiamati ora sarà peggio per te’ e mi ha fatto il gesto del taglio della gola". Era una delle prime ricariche con il sistema della Sisal che la tabaccaia faceva e la procedura per validare doveva essere doppia ma la pistola scanner aveva dato l’accredito al primo colpo anziché al secondo quando il cliente poi ha pagato. La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Alessandra Tatò, ha sottolineato che non c’era stata nessuna minaccia perché il suo assistito si sarebbe solo schernito dell’arrivo dei militari osservando ’adesso che ci sono i carabinieri che mi fanno pensi stiano qui tutto giorno?’". La giudice ha derubricato il reato di truffa in insolvenza fraudolenta condannando il kosovaro a un anno e tre mesi.