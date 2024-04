Accusato di violenza sessuale: assolto un papà

"Papà mi toccava". Così, in uno sfogo con la mamma, una ragazzina adolescente aveva raccontato al genitore dei comportamenti tenuti dal padre quattro anni prima, quando aveva solo 11 anni. Stando a quelle confidenze l’uomo, un imprenditore di 50 anni, si sarebbe infilato più volte, di notte, nel lettino con la figlioletta, abbracciandola più del dovuto e sfiorandole in quelle occasioni le parti intime. La madre della minore, nonché moglie del 50enne, ha portato alla luce quelle confidenze solo ad ottobre del 2022, chiamando i carabinieri dopo aver avuto un litigio con il marito che l’avrebbe minacciata pesantemente. Avviò una denuncia che per due anni ha tenuto l’imprenditore sotto accusa per violenza sessuale e minacce.

Ieri mattina, dopo la discussione della difesa, rappresentata dall’avvocato Alessandro Calogiuri, il collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini ha assolto l’imputato "perché il fatto non sussiste". Le motivazioni della sentenza usciranno tra 90 giorni. Durante il dibattimento la difesa ha portato a testimoniare pediatri, insegnanti, parenti e messo agli atti le letterine che la minore scriveva a Natale al padre e nelle altre festività, con frasi amorevoli che nulla facevano pensare a un padre orco. Anche il diario della bambina è stato portato come prova. Non c’erano pagine contro il genitore ma solo confidenze adolescenziali. Stando alle accuse però il 50enne avrebbe approfittato più di una volta per palpeggiare la figlioletta che, vista la tenera età, non avrebbe da subito compreso che quelle attenzioni del genitore non andavano bene. In famiglia quel periodo, quando la bambina diventata ormai 14enne ha confidato le molestie del padre, c’era un brutto clima perché i genitori stavano avviando una separazione che avrebbe portato a molte controversie di tipo economico tra loro.

Turbata da quanto stava succedendo in casa la minore ha confidato alla madre cose accadute quattro anni prima. La denuncia della donna è stata fatta solo un anno dopo da quelle confidenze. Per il padre scattò anche un allontanamento dalla casa familiare deciso dal giudice. La minorenne è stata sentita nell’ambito del processo a carico del genitore e si sarebbe contraddetta più volte, con ricordi frammentari. Per la difesa dell’imputato avrebbe solo confuso gesti affettuosi. Mamma e figlia erano parte civile nel processo con l’avvocato Giuseppe Muzi. Il pm Ruggiero Dicuonzo ieri aveva chiesto 4 anni di condanna per il 50enne. La Procura potrà ricorrere in Appello una volta uscite le motivazione.