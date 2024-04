Accusato di violenza su un giovane: assolto

Violentato sotto la minaccia di una pistola dopo aver chiesto un passaggio in auto. A muovere le accuse, contro un 71enne italiano, era stato un giovane del Ghana residente a Jesi ma ora tornato nel suo paese. Stando a quanto aveva denunciato ai carabinieri si sarebbe fidato nel farsi accompagnare fino ad Ancona da un suo conoscente. Durante il trasporto però l’anziano avrebbe allungato le mani su di lui fino a toccarlo nelle parti intime. Poco dopo avrebbe arrestato la marcia in una zona appartata a Castelferretti. Li avrebbe estratto una pistola per obbligarlo ad avere un rapporto sessuale con lui. I fatti, che risalgono a febbraio del 2018, hanno portato l’anziano a processo davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi che ieri lo ha assolto "perché il fatto non sussiste". L’imputato era difeso dall’avvocato Federica Guarrella. Proprio la difesa è riuscita a rintracciare la vittima, che si era resa irreperibile e non è mai venuta al processo per testimoniare. Basarsi solo sulla testimonianza resa all’epoca dei fatti è stato contestato dal legale. Il ghanese è stato un periodo ospite della Caritas poi si è ricongiunto con i familiari in Ghana. Un testimone della difesa è stato sentito in merito al fatto che aveva visto i due ad Ancona il giorno delle presunta violenza. L’anziano stava caricando il cellulare del giovane. Nelle denuncia la vittima aveva sostenuto di essere riuscito a fuggire a Castelferretti, quindi prima di arrivare ad Ancona. Troppe incongruenze.