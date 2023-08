"Accuse infondate a Loreto: Poca chiarezza su Fondazione Opere Laiche e Casa Hermes"

"E’ infondata l’accusa di mancanza di trasparenza della Fondazione Opere laiche e Casa Hermes come è stato sostenuto in consiglio comunale con la presentazione della mozione avente come oggetto ’richiesta di chiarimenti all’Anac riguardo alcuni aspetti dell’attività della Fondazione’. La nostra trasparenza è reale, documentata ad esempio con la pubblicazione del nostro bilancio nel giornale della Fondazione stessa e nel sito istituzionale".

Con queste parole respinge con forza il presidente Federico Guazzaroni l’accusa di mancata trasparenza degli atti dell’ente. "Non risponde a verità il fatto che maggioranza ed opposizione abbiano sottoscritto la mozione perché parte della stessa opposizione ha lasciato l’aula e c’è chi si è astenuto. Avevamo inviato prima del consiglio comunale una lettera per ribadire, ancora una volta, la natura giuridica della Fondazione al sindaco Pieroni che però non l’ha letta in aula".

"Nella lettera – prosegue – ed ora ribadiamo che la Fondazione non può essere considerata un ‘ente di diritto privato in controllo pubblico’ perché essa è dotata di personalità giuridica privata, è iscritta dall’11 agosto 2009 al numero 291 del Registro Regionale delle persone giuridiche senza scopo di lucro ed è sottoposta al solo controllo della Regione Marche. E’ incontestabile che per noi sussista solo il primo requisito, risulta mancante il secondo, mentre per il terzo va detto che i componenti del Consiglio d’Amministrazione non sono nominati dal Comune né da altra pubblica amministrazione, ma dalla persona del sindaco pro tempore. Occorre piuttosto una sinergia reale tra Fondazione e Comune che possa servire adeguatamente la comunità dei cittadini lauretani e le loro istanze".