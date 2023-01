Trovata morta in casa a 30 anni ad Arcevia (Ancona). Non rispondeva al telefono

Acervia, trovata donna morta in casa

Ancona, 4 gennaio 2023 - Non rispondeva alle chiamate dei familiari: trovata morta in casa dai vigili del fuoco. Una ragazza di trent'anni è stata trovata priva di vita in una abitazione ad Arcevia. La donna era originaria della frazione di Piticchio ma viveva a Bologna da anni, dove lavorava come infermiera. Era tornata a casa per passare lì le vacanze natalizie.

A trovare il corpo della 30enne sono stati i vigili del fuoco, allertati dai familiari che non riuscivano a contattarla al telefono. Entrati in casa gli agenti hanno purtroppo trovato la donna morta. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso che risalirebbe a qualche ora prima.

Sul corpo della giovane non sono stati trovati segni di violenza. Sarà l'autopsia disposta dal pm come da prassi in questi casi, ad accertare se la donna sia morta per un malore o per altre cause. Da una prima analisi sembrerebbe che il malore sia stato provocato da un mix di farmaci trovati in casa, ipotesi questa che sarà confermata solo dal referto autoptico.