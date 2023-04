Acli delle Marche alle terme dell’Aspio: c’è il presidente nazionale

Fervono i preparativi per la 42esima edizione della Festa del 1 maggio con le Acli delle Marche che si svolge alle terme dell’Aspio. Previsto l’intervento del presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia. Prima della Santa Messa celebrata dall’arcivescovo della Diocesi di Ancona Osimo monsignor Angelo Spina, sarà consegnato come da tradizione il premio "Bruno Regini - cultura per la solidarietà". Non un premio a singoli gesti ma un riconoscimento ad un impegno in favore della solidarietà.