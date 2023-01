"Acqua alle corde" al CinemAzzurro In sala ci sarà il regista Consorti

Il CinemAzzurro di Ancona ancora una volta dà l’opportunità di incontrare autori e protagonisti del film in programmazione. Accadrà domani sera (ore 20.30) per la proiezione di ‘Acqua alle corde’. In sala ci saranno il regista Paolo Consorti e gli attori Cristiano Caldironi e Andrea Caimmi. A Montalto delle Marche si sta per festeggiare la ricorrenza storica dei 500 anni dalla nascita di Papa Sisto V. In occasione di questa celebrazione, il sindaco del paese ha intenzione di mettere in scena uno spettacolo che racconti le vicende papaline. E’ così che decide di ingaggiare Angelo Santini, un autore di musical religiosi. Il regista teatrale, supervisionato dal parroco, sceglie di realizzare il musical su un episodio in particolare, denominato ‘Acqua alle corde’ e ispirato alla vicenda dell’obelisco di piazza San Pietro. Il sindaco, però, vuole che questa messa in scena abbia una forte risonanza, motivo per cui sollecita Angelo a trovare una compagnia teatrale che sappia dare lustro al musical, così da attirare l’interesse dei media. L’autore contatta una compagnia nota per essere di altissimo livello, ma che sconvolge del tutto lo spirito religioso della pièce. A causa loro il musical si dirige verso una dimensione meno sacra e più demenziale, che porterà a diverse tensioni e scontri all’interno del paese. Paolo Consorti, originario di San Benedetto del Tronto, oltre che regista e sceneggiatore è anche artista. Nel ‘91 esordisce infatti con una personale al Palazzo Ducale di Urbino. Nel 2004 è inserito nell’Enciclopedia Zanichelli dell’Arte. Nel 2011 è invitato alla Biennale di Venezia. Il suo primo film, ‘Il sole dei cattivi’ (2013) vince il ‘Terni Film Festival’.