Acqua e sprechi, Viva Servizi entra a scuola

Sono 140 le richieste ricevute da Viva Servizi dai dirigenti ed insegnanti per partecipare al progetto “A scuola con Viva” dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 43 comuni serviti ma che riguarda anche i ragazzi più grandi. Snocciolando i dati, ben 84 richieste provengono dalle scuole primarie, 32 per le secondarie di primo grado e 24 per le scuole superiori. Il progetto ideato da Viva Servizi giunto alla 25esima edizione, prevede attività in classe a cura degli esperti e visite alle sorgenti per le scuole primarie di primo grado, mentre per le altre scuole sono previste visite al depuratore di Jesi.