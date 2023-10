Acqua non potabile alla scuola d’infanzia

Da un rubinetto della scuola dell’infanzia scende acqua non potabile, il sindaco chiude l’impianto. È successo ieri mattina a ‘Il Girotondo’ di Serra de’ Conti dove, durante i controlli di routine è emerso che da uno dei rubinetti dell’asilo arrivava acqua con valori che non corrispondevano alla norma. Immediata la risposta del primo cittadino Letizia Perticaroli che ha subito vietato l’utilizzo dell’acqua, nonostante da tutti i rubinetti, tranne quello ‘incriminato’, continuasse a scendere acqua potabile. "Nessun allarme – spiega Letizia Perticaroli, sindaco di Serra de’ Conti – abbiamo preso ogni precauzione possibile e provveduto subito a somministrare acqua minerale. Le famiglie sono state subito avvisate per evitare che potesse esserci disinformazione su quanto accaduto ed evitare che si preoccupassero senza alcun motivo". Nella giornata di oggi saranno effettuate le opportune verifiche dalle persone preposte che provvederanno a clorare l’acqua che tornerà ad essere somministrata solo nel momento in cui non ci saranno rischi per i bambini. L’azione preventiva del sindaco e gli avvisi tempestivi hanno ottenuto un plauso dai familiari dei bambini che anche per la giornata di oggi e fin quando le analisi non daranno il via libera, utilizzeranno acqua minerale.