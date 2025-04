"Acqua rossa dai rubinetti: è provocata da lavori"

Acqua rossa nella zona di via Italia nella giornata di ieri, raffica di segnalazioni sui social da parte dei cittadini tra Palombina e Villanova. È stata l’azienda Viva Servizi a rassicurare la popolazione, attraverso una nota che è stata riportata anche dal Comune di Falconara sui canali istituzionali. L’Ente, infatti, ha preso direttamente informazioni con la società che gestisce il servizio idrico integrato per conoscere cosa stesse accadendo: "Sulla rete idrica in via Italia/via Flaminia, in mattinata (ieri, ndr), sono stati eseguiti lavori di manutenzione per efficientare il servizio, senza togliere l’acqua (a parte qualche episodica diminuzione di pressione in via di risoluzione). L’attività svolta sta causando fenomeni di acqua rossa/marrone prima non prevedibili. Viva Servizi – ha proseguito nella nota resa pubblica dal Comune falconarese – si scusa per il disagio e conferma che è sufficiente far defluire l’acqua dal rubinetto finché non torna nuovamente limpida. L’acqua tornata limpida è idonea all’uso alimentare. Viva Servizi sta provvedendo a effettuare manovre per velocizzare e ridurre il fenomeno di intorbidimento che terminerà nelle prossime ore".