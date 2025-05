"Acqua stagnante nelle vasche del bypass"

"Acqua stagnante nelle vasche del cantiere del bypass". Parte la richiesta d’intervento al Comune di Falconara e all’Ufficio d’igiene dell’Ast di Ancona. È il contenuto della segnalazione fatta dal presidente dell’associazione ‘Comitato del quartiere Fiumesino’ Franco Budini. Segnalazione che, successivamente, è stata inviata con una missiva formale al Comune di Falconara Marittima (tanto al sindaco Stefania Signorini, quanto alla segretaria generale Carla Frulla), all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona e all’Igiene sanità pubblica (Isp) ma anche, per conoscenza, ai consiglieri comunali falconaresi di maggioranza e opposizione.

"Si segnala l’esteso ristagno acquitrinoso all’interno delle vasche in cemento all’interno del cantiere del bypass ferroviario – scrive Franco Budini, sempre solerte nel documentare le problematiche che interessano il quartiere periferico della città –. Già dallo scorso anno è stata notata la presenza di tale ristagno d’acqua", aggiunge il cittadino, allegando due foto riferibili allo stesso periodo di maggio degli anni 2024 e 2025. Messe a confronto, in effetti, la situazione appare tutt’altro che cambiata. E vicino alle opere infrastrutturali, si possono scorgere delle grandi pozze, dove possono proliferare zanzare e altri insetti.

"Considerando che la stagione estiva è ormai prossima – aggiunge il presidente –, temendo che il ristagno acquitrinoso possa essere bacino di insetti molesti e nocivi, a tutela della sanità e dell’incolumità pubblica, si chiede esplicitamente alle autorità in indirizzo (e appunto quelle citate in precedenza, ndr) di intervenire in merito alla problematica segnalata", conclude Budini. Già in passato alcuni consiglieri comunali – come Marco Baldassini, un anno fa, sul Carlino – si erano interessati della vicenda, segnalando soprattutto il potenziale rischio di zanzare nei ristagni nella zona del bypass. A distanza di qualche tempo, però, è stato un cittadino a sollecitare nuovamente le autorità per far scattare un celere intervento.

"Acqua stagnante e putrida – rincara la dose il Comitato del quartiere Fiumesino su Facebook –. Sta per arrivare l’estate ma ci sono già le zanzare. E si parla pure di ‘dengue’. Per di più abbiamo degli enormi ‘allevamenti’ di zanzare ed insetti nocivi grazie all’acqua stagnante e putrida all’interno delle vasche nel cantiere b-pass. E dall’anno scorso nulla è cambiato".